قمة في دبي تبحث مستقبل التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط تستضيف دبي «قمة A360» لبحث مستقبل التكنولوجيا الناشئة والحديثة وأثرها على العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، يومي 26 و27 مارس المقبل، بمشاركة 360 عالماً وخبيراً ومبتكراً ومستثمراً، إضافة إلى قادة حكوميين ورواد أعمال، لمناقشة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيولوجيا وتأثير هذه التقنيات الناشئة على الأعمال والحياة والمجتمع.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي نجحت في تطوير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، ومحفزة لاقتصاد المستقبل واستشراف آفاقه، وأصبحت وجهة مفضلة للشركات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة وتصميم المستقبل، وتؤكد استضافة دبي للحدث العالمي الثقة العالمية بإمكانات الإمارات، وما يمكن لدبي أن تقدمه من فرص للتواصل وتبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات عالمية.

وتتضمن القمة جلسات رئيسية وحلقات نقاش على العديد من القطاعات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار.

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