دبي تستضيف «قمة A360» مارس المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي «قمة A360» يومي 26 و27 مارس المقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي نجحت في تطوير بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، ومحفزة لاقتصاد المستقبل واستشراف آفاقه، وأصبحت وجهة مفضلة للشركات والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة وتصميم المستقبل.

وقال القرقاوي: إن تنظيم «قمة A360» في دبي، لبحث مستقبل التكنولوجيا الناشئة والحديثة وأثرها على العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، يؤكد الثقة العالمية بإمكانات دولة الإمارات، وما يمكن لدبي أن تقدمه من فرص للتواصل وتبادل المعارف والخبرات وبناء شراكات عالمية تسهم في دعم جهود صناعة المستقبل.

رسم الملامح المستقبلية

وتستقطب القمة (360 A)، نخبة من الشخصيات العالمية تضم علماء وخبراء ومديرين تنفيذيين ومبتكرين ومستثمرين وقادة حكوميين ورواد أعمال، ليتشاركوا رسم الملامح المستقبلية لقطاع التكنولوجيا والابتكارات المتطورة وتبادل التجارب والخبرات والتعرف على أفضل الممارسات خلال هذا الحدث العالمي.

وتتضمن قمة (Abundance 360) 5 جلسات رئيسية وحلقات نقاش تفاعلية تسلط الضوء على العديد من القطاعات المستقبلية مثل إنترنت الأشياء، وأجهزة الاستشعار، والشبكات، والحوسبة.

وتسلط القمة الضوء على آثار التكنولوجيا الناشئة والحديثة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل التمويل والعقارات والخدمات الاستشارية وبرامج الرعاية الصحية والبرمجة والاستثمارات والتصنيع والخدمات العامة والتجزئة.

التكنولوجيا والحياة العملية

وتتناول القمة دور التكنولوجيا في الحياة العملية وكيف يمكن لها أن تؤثر على مختلف القطاعات عبر فهم التكنولوجيا الجديدة وتوظيف الأدوات المستقبلية التي ستحدث ثورة في قطاع الأعمال في السنوات العشر المقبلة.

وسيبحث المشاركون في القمة سبل مواكبة آخر التطورات في مجال الحوسبة وأجهزة الاستشعار والشبكات والذكاء الاصطناعي وفرص الاستفادة منها في تطوير مشروعات بمليارات الدولارات والدخول في أسواق وقطاعات جديدة.

من بيفرلي هيلز إلى دبي

تعقد قمة (A360) العالمية التي تستضيفها دبي هذا العام، في بيفرلي هيلز في الولايات المتحدة الأميركية في شهر يناير من كل عام، وتنظم فعاليات إقليمية في كل من شنغهاي وريو دي جانيرو، ويعد هذا التجمع من أهم الأحداث الدولية في مجال التكنولوجيا بمشاركة نخبة من كبار الخبراء العالميين في التقنيات المبتكرة والروبوتات والواقع الافتراضي والبلوك تشين، ويوفر فرصة لإبراز أثر هذه التقنيات وغيرها من التقنيات الناشئة على قطاع الأعمال والعالم.

وتأسست (A360) بإشراف الدكتور بيتر ديامانديس، وتضم مجموعة متميزة من 360 شخصاً من رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين والقادة الذين يلتقون سنوياً لمناقشة أحدث التطورات في عالم التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيولوجيا وتأثير هذه التقنيات الناشئة على الأعمال والحياة والمجتمع.