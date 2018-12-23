استثمارات البنوك تفضل السندات على الأسهم

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

استحوذت السندات سواء المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق أو الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) على 87.5% من إجمالي استثمارات البنوك العاملة في الدولة البالغة 331.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي وفقاً لآخر إحصاءات المصرف المركزي.

وقفزت استثمارات السندات في البنوك من 186.9 مليار درهم تشكل 82% من إجمالي استثمارات البنوك بنهاية ديسمبر 2014 إلى 289.7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2018، واستحوذت السندات على 88.8% من استثمارات البنوك التقليدية و82% من استثمارات المصارف الإسلامية.

وتوقع خبراء ماليون على أن تزيد البنوك التقليدية والإسلامية استثماراتها في السندات العام المقبل بسبب وفرة السيولة، مؤكدين على ارتفاع عوائد السندات لأكثر من 6.5%، إضافة إلى أنها أقل مخاطرة مقارنة بأدوات استثمارية أخرى مثل الأسهم، كما أن هذه السندات تتركز في سندات حكومية خليجية وأميركية وأوربية ذات الملاءة المالية العالية وفي سندات شركات محلية قوية.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن تراجع استثمارات البنوك في الأسهم 26.4% لتصل بنهاية نوفمبر إلى 10.3 مليارات درهم مقابل 14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وأرجع الخبراء السبب الرئيسي لتراجع استثمارات البنوك في الأسهم إلى ضعف أسواق المال خلال السنوات الماضية لعدم وجود صانع للسوق، إضافة إلى غياب المحافظ الاستثمارية الوطنية التي تشكل حائط صد ضد أية تقلبات سعرية، وشددوا على أن أساسيات الاقتصاد الإماراتي قوية وهناك تحسن كبير في الوضع الاقتصادي خلال العام الجاري إضافة إلى قوة الشركات، وكل هذا لا ينعكس بصورة صحيحة على أداء أسواق المال ما قلص استثمارات البنوك في الأسهم.

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ـــ السندات تستحوذ على 87.5 % من استثمارات البنوك