5 آلاف معاملة يومياً معدل استرداد السياح للضريبة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أظهرت جولات المتابعة الميدانية، التي قامت بها الهيئة الاتحادية للضرائب في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة، ارتفاعاً كبيراً في مستوى رضا المتعاملين مع النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح. وشكل السياح الخليجيون والآسيويون والأوروبيون، النسبة الأكبر من مستخدمي النظام.

وأعلن خالد علي البستاني مدير عام الهيئة، أن معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح، يقدر بنحو 5 آلاف معاملة يومياً، عبر كافة المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام، البالغ عددها 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً.

وكشف البستاني في بيان أصدرته الهيئة أمس، عن أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام بلغ نحو 7181 متجراً في كافة أنحاء الدولة، مؤكداً سعادته أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من تجار التجزئة، على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح.

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