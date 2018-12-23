5 آلاف معاملة يومياً معدل استرداد السياح للضريبة

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهرت جولات المتابعة الميدانية، التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب ارتفاعاً كبيراً في مستوى رضا المتعاملين مع النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي أطلقته الهيئة على مرحلتين اعتباراً من الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع شركة «بلانيت» المشغلة للنظام ويشمل حالياً 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً، تتمثل في 6 مطارات وميناءين بحريين و4 منافذ برية، وشكل السياح الخليجيون والآسيويون والأوروبيون النسبة الأكبر من مستخدمي النظام.

وأشار العديد من السياح عند مغادرتهم منافذ الدولة إلى أن الفترة الزمنية لإنجاز طلب الاسترداد تتميز بالسرعة والسهولة، مؤكدين أن النظام يعد من أكثر الأنظمة حداثة مقارنة بالأنظمة المطبقة في دول أخرى قاموا بزيارتها.

وقال ميهاجابين بيجوم ريس- بريطاني- إن النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح يتميز بالدقة وسهولة التعامل فقد أنهيت إجراءاتي وكان استرداد الضريبة المستحقة في دقائق دون أي صعوبات.

وقال باراديما جادو- هندي- إن التعامل مع النظام في غاية السهولة والإجراءات المتبعة ممتازة كما أن طريقة إعلان متاجر التجزئة المشاركة في النظام تتميز بالوضوح ما جعلني أتعرف على المحلات المشاركة دون معاناة من خلال الشعار المعتمد للمشاركين في النظام.

أما سانيا سوهانز- أميركية- فقالت «أنا معجبة جداً بالنظام فقد حصلت على الضريبة التي دفعتها على مشترياتي خلال نحو 30 ثانية والإجراءات ممتازة وتتميز بالشفافية التامة والدقة».

وقال ناديزهدا جوركافتسيفا- روسي- «النظام ممتاز وخطوات استرداد الضريبة سهلة كما أن المحلات التجارية المشاركة في النظام التي زرتها قدمت لي شرحاً وافياً ومبسطاً لآلية استرداد الضريبة».

وأكد أحمد عبدالخالق سينغر- مصري- أن النظام ممتاز جداً ويعتمد على تكنولوجيا حديثة للغاية جعلته يشعر بالارتياح التام في عملية استرداد الضريبة التي لم تستغرق سوى دقيقتين.

وقالت أنيلا جادوري- أيرلندية- إن إجراءات استرداد الضريبة للسياح في الإمارات سريعة جداً مقارنة بمعظم دول العالم التي زرتها، فالأمر لم يستغرق سوى دقائق قليلة وحصلت على الضريبة التي دفعتها على مشترياتي.

من جانبه قال أحمد عبالي- سويسري - أنا سعيد جداً بتجربة تعاملي مع النظام فقد تمكنت من استرداد الضريبة على مشترياتي خلال نحو دقيقة واحدة في المكان المخصص للاسترداد في المطار بعد أن تلقيت معلومات جيدة حول الإجراءات من المتجر الذي قمت بالشراء منه.

جولة ميدانية

من جانبه أعلن خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن معدل عدد معاملات رد الضريبة للسياح يقدر بنحو 5 آلاف معاملة يومياً عبر كل المنافذ المرتبطة إلكترونياً بالنظام البالغ عددها 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً. جاء ذلك عقب جولة ميدانية قام بها فريق من مسؤولي وخبراء الهيئة الاتحادية للضرائب للمنافذ المخصصة لرد الضريبة للسياح في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية.

وقام فريق الهيئة خلال الجولة التي شملت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة بالتحقق بشكل مباشر من كفاءة عمل النظام وسهولة وسرعة إجراءات رد الضريبة للمؤهلين، كما تم استطلاع آراء السياح المستخدمين للنظام حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم بأسلوب عمل النظام الذي يتميز بالتطور والحداثة والبساطة في الإجراءات.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام بلغ نحو 7181 متجراً في كل أنحاء الدولة مؤكداً سعادته أن الفترة الماضية شهدت إقبالاً كبيراً من تجار التجزئة على التسجيل في نظام رد الضريبة للسياح.

وقال البستاني «حرص فريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب خلال جولته الميدانية على التأكد من أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح يعمل وفقاً للاشتراطات والمعايير التي حددتها الهيئة قبل تنفيذ المشروع، وذلك بعد دراسات مستفيضة للوصول لأعلى مستويات الكفاءة والدقة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية».

نظام متطور

وقال البستاني: رصدنا خلال هذه الجولة الميدانية عن كثب ارتفاع مستوى رضا السياح عن آليات عمل النظام الجديد الذي يتميز بسهولة وسرعة الإنجاز بما يكفل تحديد المبيعات والضرائب القابلة للاسترداد واستردادها بدقة بعد استكمال إجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية الاسترداد وفقاً للتشريعات الضريبية.

استرداد الضريبة

تتم عملية استرداد الضريبة للسياح عند مغادرة الدولة، حيث يقوم السائح باسترداد الضريبة من خلال مكاتب مخصصة لرد الضريبة في منافذ المغادرة بتقديم الفواتير الضريبية لمشترياته مشمولة بملصقات استرداد الضريبة الصادرة من منافذ البيع المسجلة ضمن النظام مرفقاً معها جواز سفره وبطاقته الائتمانية، حيث يمكنه استرداد الضريبة بدون حد أقصى بتحويل قيمة الضريبة القابلة للاسترداد إلى حساب البطاقة الائتمانية الخاصة بالسائح، وفي حال طلب الاسترداد نقداً يكون الحد الأقصى لليوم الواحد 10 آلاف درهم.