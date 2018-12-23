دبي الرابعة عالمياً والأولى عربياً في الانفتاح على التجارة الخارجية

المصدر: دبي ـ البيان

كشف التقرير الاقتصادي لإمارة دبي 2018 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أمس عن صدارة دبي لمؤشر الانفتاح التجاري، حيث المرتبة الرابعة في العالم كأكثر الاقتصاديات انفتاحاً على التجارة الدولية، والمرتبة الأولى خليجياً وعربياً في الانفتاح على التجارة الخارجية.

كما أظهر التقرير أن دبي تتبوأ مكانة متقدمة على خريطة العالم السياحية، حيث بقيت تحتل المركز الرابع من بين المدن الأكثر جذباً للسياح على المستوى العالمي في تصنيف ماستر كارد للمدن الأكثر زيارة في العالم، فبلغ إجمالي عدد زوارها أكثر من 15.8 مليون زائر في عام 2017، بزيادة نسبتها 6.7%، وبلغ إجمالي إنفاقهم حوالي 109 مليارات درهم.

وأسرد التقرير المشهد التنموي في دبي، بداية بالناتج المحلي الإجمالي لدبي الذي بلغ 389.4 مليار درهم في 2017، بزيادة مقدارها 2.8% بالأسعار الثابتة عن مستوى 378.8 مليار درهم المسجل في عام 2016 ما يبرز أهمية القاعدة الإنتاجية المتنوعة لدبي، والتي ساعدت الإمارة على احتواء تأثير انخفاض أسعار النفط وكذلك الأوضاع الاقتصادية المجاورة في المنطقة.

ويشير التقرير إلى أن دبي حققت رقماً قياسياً في الصيرفة الإسلامية، حيث بلغ إجمالي القيمة الاسمية لجميع الصكوك المدرجة في أسواقها 217.334 مليار درهم، وهو ما يجعل من دبي صاحبة أعلى قيمة إصدار للصكوك الإسلامية المدرجة في الأسواق بالعالم. وسجلت تجارة الجملة والتجزئة 26.6% من الناتج المحلي لإمارة دبي واحتل قطاع النقل والتخزين ثاني أكبر مساهم بنسبة 11.8% في 2017.

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