دبي تنفذ 545 مبادرة تقنية لإعادة صياغة تجربة الحياة

المصدر: دبي - البيان

نجحت دبي بفضل الاستراتيجيات الذكية والخطط المتوسطة وطويلة المدى، في تنفيذ أكثر من 545 مبادرة جارية أو تم التخطيط لها لإعادة صياغة تجربة الحياة في دبي بالنسبة للمقيمين والزائرين، لتضع نفسها في موقع الصدارة العالمية بأنها المدينة الأكثر ذكاءً وسعادةً، كما ربطت جلّ خدماتها بأحدث ما وصلت إليه الابتكارات الحديثة في القطاع التقني.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، إن دبي تسعى إلى تحويل أكثر من 1100 خدمة حكومية أساسية إلى خدماتٍ ذكية يتم تنفيذها بشكلٍ أساسي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد قائم على البيانات تقدّر جهات اقتصادية أنه سيحقق عائداتٍ إضافية بقيمة 10.4 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

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