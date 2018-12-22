دبي في صدارة المدن العالمية الأكثر ذكاءً وسعادة

المصدر: دبي - البيان

نجحت دبي بفضل الاستراتيجيات والخطط المتوسطة وطويلة المدى، باقتدار في وضع نفسها بموقع الصدارة العالمية بأنها المدينة الأكثر ذكاءً وسعادة، وذلك بفضل ما تمتلكه من تقنيات باتت تسيطر على كافة مناحي الحياة، بحيث ربطت جلّ خدماتها بأحدث ما وصلت إليه الابتكارات الحديثة في القطاع التقني.

وقال سمير إبراهيم عبدالهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست»، تعقيباً على تصدّر إمارة دبي المركز الأول عالمياً في مؤشرات «مستخدمي الإنترنت» و«حيازة اللوح الرقمي» و«العمالة العلمية والتقنية»، حسب ما جاء في تقرير تنافسية دبي الرقمية 2018، الذي أصدره مؤخراً «مركز التنافسية العالمية» التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقرّه لوزان في سويسرا بالتعاون مع «مكتب دبي للتنافسية» التابع لـ«اقتصادية دبي» و«مكتب دبي الذكية»، إن دبي نجحت بفضل استراتيجياتها في التحول إلى مدينة ذكية وأن تحدث تغيراً حقيقياً في طريقة حياة المقيمين والزائرين، كما أحدثت تغيراً جذرياً في أسلوب أداء الأعمال.

وأضاف أن دبي قامت بموجب تلك الاستراتيجيات الذكية بتنفيذ أكثر من 545 مبادرة جارية أو تم التخطيط لها لإعادة صياغة تجربة الحياة في دبي بالنسبة للمقيمين والزائرين.

خدمات رقمية

وأشار إلى أن دبي تسعى إلى تحويل أكثر من 1100 خدمة حكومية أساسية إلى خدماتٍ ذكية يتم تنفيذها بشكلٍ أساسي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد قائم على البيانات تقدّر جهات اقتصادية أنه سيحقق عائداتٍ إضافية بقيمة 10.4 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021.

وقال إن الانتشار الواسع للهواتف الذكية في الإمارة يُعد من المقومات الجوهرية لنجاح استراتيجية دبي في التحول إلى مدينة ذكية، ووفقاً لمؤشر جوجل الذي يحدد نسبة انتشار الهواتف الذكية عالمياً، فإن ما يقارب 8 من أصل 10 مقيمين في دولة الإمارات يملكون على الأقل هاتفاً ذكياً واحداً ما يجعل الدولة أكبر سوقٍ للهواتف الذكية في العالم، كما يُعتبر المقيمون في الإمارات من بين أكبر مستهلكي البيانات المتنقلة.

وأشارت استطلاعات للرأي إلى أن 83% من السكان في دبي سعداء بالعيش في المدينة، ويهدف جدول أعمال مبادرة السعادة في دبي إلى رفع هذه النسبة إلى 95% بحلول عام 2021. وقال عبدالهادي إن مشروع إنترنت الأشياء، الذي يشكّل محوراً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة، يعد العنصر الذي يجعل من دبي مركزاً للتجارب الرقمية في تخصّصات تكنولوجيا المعلومات والمبادرات الريادية.

وأضاف أنه انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021، تهدف دبي إلى أن تصبح المحور العالمي للابتكار، حيث تشكّل الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا ركائز اقتصاد قائم على المعرفة يتمتّع بقدرة إنتاجية عالية وقدرة تنافسية كبيرة.

وتهدف مبادرة 10X التي تُشرف عليها مؤسّسة دبي للمستقبل إلى جعل الإمارة متقدمة بـ10 سنوات عن باقي مدن العالم من حيث الابتكار.

حلول تقنية

وقال عبدالهادي: «إننا نسعى دائماً لنبقى الأوائل في تقديم كافة الأنظمة الحديثة والذكية وآخر ما توصل إليه العلم في المجالات التقنية، لذا كانت الشركة أول من استخدم تكنولوجيا «إنترنت الأشياء» التي تعتبر تكنولوجيا جديدة تعمل على ربط الأشياء بعضها ببعض ضمن برنامج يمكن المستخدم من خلاله مراقبة والتحكم بكل شيء في أي وقت ومن أي مكان».

وتابع: «لدينا العديد من الحلول التقنية للقطاع الصحي، كالنظام الذكي الذي طورناه لمراقبة الحالة الصحية لمرضى السكري والقلب والضغط وربطه بالمراكز الصحية ومراكز الإسعاف لكي يتم التصرف بأسرع وقت عند الطوارئ».

وقال عبدالهادي: «لقد قمنا بتطوير نظام «إدارة النفايات الذكي»، وهو نظام مبتكر لمراقبة وإدارة النفايات، حيث يتم مراقبة نسبة امتلاء الحاويات بالنفايات، عندها يقوم النظام بإرسال تنبيه لأقرب مركبة جمع نفايات لإفراغ الحاوية الممتلئة ما يساعد على حماية البيئة ويقلل التحرك العشوائي للمركبات، الأمر الذي له فائدة كبيرة في الحفاظ على البيئة من التلوث بسبب الانبعاثات الكربونية ويقلل الازدحامات المرورية ويحافظ على سلامة القاطنين في المناطق السكنية المغلقة». وأضاف: «إن لنا إسهامات عديدة في توفير أنظمة ذكية للرياضيين في عدة مجالات، وفي هذا الصدد قمنا بتوقيع شراكة مع ماراثون المرموم ومجلس دبي الرياضي بموجبه تم الاتفاق على أن تكون سامتيك الشريك التكنولوجي الوحيد لأكبر وأطول ماراثون صحراوي في العالم».

لا ورق

تتجه دبي لأن تصبح دبي أوّل مدينة تتخلّص من المعاملات الورقية بحلول 2021، وهي خطوة تعكس الرأي العام في المدينة الذي يسعى إلى تحقيق تقدّم ابتكاري وتكنولوجي في القطاعين العام والخاص معاً.

وقال إن الخدمات الإلكترونية الأساسية الذكية تشمل: الدفع الإلكتروني لدفع رسوم الخدمة الحكومية الإلكترونية بشكل آمن وعلى مدار الساعة، والاقتراحات الإلكترونية من حيث نظام اقتراحات مركزي، والتوريد الإلكتروني ويقصد بها البوابة الإلكترونية الرسمية للتفاعل مع المشترين الحكوميّين، والشكاوى الإلكترونية وهي بوابة الشكاوى الإلكترونية الموحّدة لحكومة دبي، والدفع عن طريق الهاتف الذكي.

وتطرق إلى إنجازات العديد من شركات التكنولوجيا في ظل المناخ الاقتصادي الرائع الذي توفره دبي للشركات لتحقيق إنجازاتها، وقال إن «سامتيك» تمتلك الخبرة الطويلة في المجالات التكنولوجية والخدمات الذكية المتطورة.