البنوك تضخ 73 ملياراً في شرايين الاقتصاد خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي أمس استمرار وتيرة الائتمان بقوة خلال ال11 شهراً الماضية من العام الجاري، كاشفاً عن ضخ البنوك العاملة في الدولة 73.2 مليار درهم تمويلات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني حتى نهاية نوفمبر.

وكشفت نشرة المؤشرات المصرفية لدولة الإمارات لشهر نوفمبر الصادرة أمس عن المصرف المركزي عن زيادة إجمالي الائتمان الموجه للقطاعين الحكومي والخاص وغير المقيمين من 1.58 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017 إلى 1.65 تريليون بنهاية نوفمبر بزيادة قدرها 73.2 ملياراً وبنسبة %4.6، وعلى أساس سنوي بنسبة 3.7%.

وأظهرت إحصائيات نشرة المؤشرات المصرفية ارتفاع قروض البنوك للقطاع الخاص من 1.08 تريليون بنهاية ديسمبر إلى 1.11 تريليون بنهاية نوفمبر بزيادة 45.5 ملياراً وبنسبة نمو 4.2% وعلى أساس سنوي 4.4%.

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