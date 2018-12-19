الدولار يهبط لأقل مستوى في أسبوع

المصدر: رويترز

هبط الدولار إلى أقل مستوى في أسبوع الثلاثاء مع تصفية المستثمرين مراهنات علي صعود العملة في ظل توقعات بأن يكبح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة زيادات أسعار الفائدة بعد اجتماعه هذا الأسبوع.

وتراجعت العملة الأميركية للجلسة الثانية على التوالي.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.1 بالمئة إلى 97.012 بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أقل مستوى منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول.

وتسبب العزوف عن المخاطرة في صعود الين الياباني والفرنك السويسري.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1368 دولار مستردا بعض الخسائر التي مني بها يوم الاثنين، بينما زاد الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2647 دولار.