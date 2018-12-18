الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وأسواق الأسهم

المصدر: رويترز

ارتفع الذهب الاثنين مع زيادة جاذبيته بفعل هبوط الدولار، في الوقت الذي اتجه فيه بعض المستثمرين للملاذ الآمن بعد هبوط الأسهم العالمية قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يستمر ليومين.

وقفز البلاديوم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1269.50 دولارا للأوقية (الأونصة) في وقت سابق من الجلسة بفعل عجز مطول في السوق وزيادة الإقبال على المضاربة، حيث يجري تداول المعدن بعلاوة على سعر الذهب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1246.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 1836 بتوقيت جرينتش. كان المعدن الأصفر لامس أدنى مستوياته منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول عند 1232.39 دولار للأوقية يوم الجمعة.

وارتفع الذهب في تسوية العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1251.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.66 دولارا للأوقية، فيما زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 795.10 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1252.70 دولارا للأوقية.