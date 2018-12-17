حساب ضمان لمشروع الجرف العقاري بـ 15 مليار درهم

المصدر: أبوظبي- وام

وقّعت بلدية مدينة أبوظبي وشركة «إمكان» العقارية وبنك أبوظبي الأول على اتفاقية حساب ضمان لمشروع الجرف لتطوير ساحل الإمارات «ريفييرا الإمارات»، بقيمة 15 مليار درهم.

وأكد سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن اللائحة التنفيذية بشأن حساب ضمان المشروع تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يشترون على الخريطة، ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، حيث يتم إنشاء حساب ضمان المشروع، ويكون الغرض منه إيداع أموال المستثمرين المدفوعة للمطورين مقابل وحداتهم السكنية، بحيث لا يتم استغلال هذه الأموال في مشاريع أو أغراض أخرى.

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