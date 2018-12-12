قمة الريادة تبحث عوامل صياغة المشهد الاقتصادي الإقليمي

المصدر: Ⅶ دبي ـ وام

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، في دبي أمس، انطلاق الدورة الأولى من «قمة بنك الإمارات دبي الوطني للريادة».

وتناولت جلسات القمة مسيرة التحول التي تخوضها اقتصادات الشرق الأوسط وسط المشهد الجيوسياسي المتغير، والخطوات التي يتعين على اقتصادات المنطقة اتخاذها لتعزيز قدراتها التنافسية في العالم الرقمي. كما تم مناقشة العوامل التي تساهم في صياغة المشهد الراهن في المنطقة وتبادل الرؤى والأفكار حول التغيرات التي تشهدها. وتبادل المتحدثون وضيوف القمة مجموعة واسعة من الرؤى والأفكار حول القطاعات التي توفر أفضل الفرص لتوسع الأعمال ونموها، والمعارف التي يحتاج رواد القطاعات المختلفة إلى إدراكها اليوم حول التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

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