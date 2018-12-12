«قمة الإمارات دبي الوطني للريادة» تبحث فرص نمو الأعمال

المصدر: Ⅶ دبي - وام

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، انطلاق الدورة الأولى من «قمة بنك الإمارات دبي الوطني للريادة»، وذلك في فندق ميناء السلام بدبي بمشاركة نخبة من صناع القرار ورواد القطاع المصرفي، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء من مجلس الإدارة، إلى جانب لفيف من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين في البنك. حيث تم بحث أفضل الفرص لتوسع الأعمال ونموها.

وألقى الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني شاين نيلسون خلال حفل الإطلاق كلمة قال فيها: إن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمركز تجاري رائد وكبيئة مستقرة لمزاولة الأعمال والاستثمار، وذلك بفضل رؤية حكومتها الرشيدة الملهمة، واليوم تتهيأ لاستقبال «إكسبو 2020» في ظل توقعات واعدة بنمو متواصل في مختلف القطاعات بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات التجارة والنقل والبنية التحتية، وسيشهد عام 2019 مزيداً من الإقبال على الأعمال والشركات التي تتخذ دولة الإمارات مقراً إقليمياً لها ستكون على موعد مع مزيد من الفرص في الأسواق المجاورة.

وتناولت الجلسات الاستراتيجية التي شهدتها القمة مسيرة التحول التي تخوضها اقتصادات الشرق الأوسط وسط المشهد الجيوسياسي المتغير في المنطقة، والخطوات التي يتعين على اقتصادات المنطقة اتخاذها لتعزيز قدراتها التنافسية في العالم الرقمي.

وتبادل المتحدثون وضيوف القمة مجموعة واسعة من الرؤى والأفكار حول القطاعات التي توفر أفضل الفرص لتوسع الأعمال ونموها، والمعارف التي يحتاج رواد القطاعات المختلفة إلى إدراكها اليوم حول التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

كما تم مناقشة العوامل التي تساهم في صياغة المشهد الراهن في منطقة الشرق الأوسط وتبادل الرؤى والأفكار حول التغيرات وسجل بنك الإمارات دبي الوطني تنفيذ أكثر من 90% من التحويلات المالية والطلبات خارج فروع البنك، كما حصد جائزة «مؤسسة العام للخدمات المالية الأكثر ابتكاراً» خلال حفل توزيع جوائز الابتكار العالمية «بي ايه اي» 2017.