دبي أفضل مدينة عالمياً في الأداء الاقتصادي

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

احتلت دبي المركز الأول عالمياً بين أفضل 10 مدن في العالم من حيث الأداء الاقتصادي، على مؤشر مدن المستقبل للعام الجاري والمقبل، حسب مجلة الاستثمارات العالمية (اف دي اي) التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية.

وحصلت دبي على المركز الثاني عالمياً من حيث الإمكانات الاقـــتصادية المتوقعة، والمركز الثالث عالمياً بين مدن المســـتقبل العالمية الكبرى.

كما حلت الإمارة في المركز الرابع عالمياً من حيث مناخ الأعمــال المشــجع لرجــال الأعمــال عـلى إنشاء أعمالهم الخاصة، وفي المركز السادس في الترتيب العام.

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