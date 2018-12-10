دبي نحو المقصد السياحي الأول عالمياً

المصدر: دبي - البيان

استقبلت دبي منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر نحو 11.58 مليون زائر، وتصدرت الهند الأسواق الرئيسة لدبي، تلتها السعودية في المركز الثاني، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث، وهو ما يؤكد قدرة دبي على المحافظة على أسواقها التقليدية، وكذلك استقطاب شرائح متنوعة من الزوار من شتى أنحاء العالم، وتؤكد هذه الأرقام أن دبي تسير بخطى ثابتة لتصبح أكثر المدن زيارة على مستوى العالم، سواء للترفيه أو للأعمال أو للفعاليات.

واستمر الزوار من كل من روسيا والصين وألمانيا في تسجيل معدلات نمو ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، إذ سجلت روسيا نسبة نمو بلغت 60%، والصين 12%، وألمانيا 15%.

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