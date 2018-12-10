11.6 مليون سائح يزورون دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

استقبلت دبي 11,58 مليون زائر منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتصدّرت الهند الأسواق الرئيسية تلتها المملكة العربية السعودية، فيما حلّت المملكة المتحدة في المركز الثالث، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أمس.

واستمرت كل من روسيا والصين وألمانيا بتسجيل معدّلات نمو ملحوظة، حيث سجّلت روسيا نسبة نمو 60% عبر 460 ألف زائر، وجاءت هذه الزيادة مدعومة بنمو في القدرة الاستيعابية لشركات الطيران وصل إلى 19% للرحلات المباشرة، إلى جانب مزايا منح تأشيرات الدخول عبر منافذ الدولة لرعايا كل من الصين وروسيا التي بدأت منذ عامين.

واستمرت الصين في المركز الرابع بنمو 12% عبر 641 ألف زائر، كما سجّل الزوّار من ألمانيا نمواً بنسبة 15% ليرتفع العدد إلى 388 ألفاً.

وساهم النمو السياحي في زيادة المعروض من خيارات الإقامة الفندقية عبر توفير 706 منشآت فندقية بزيادة قدرها 4%. وبلغ عدد الغرف الفندقية حوالي112,381 غرفة بزيادة قدرها 6%، وحافظت المنشآت الفندقية على تسجيل معدلات إشغال بنسبة 75%، كما بلغ عدد الليالي الفندقية المحجوزة 21,89 مليون ليلة.

وتشير التوقعات خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبداية عام 2019، إلى تحقيق المزيد من النمو مدعوماً بالعديد من المبادرات، ومن بينها منح تأشيرة دخول للمسافرين الترانزيت عبر مطارات دبي مجاناً بدون رسوم لأول 48 ساعة من إقامتهم في دبي. والإجراءات الميسرة لتأشيرات الدخول.