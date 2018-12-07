موانئ دبي العالمية تستحوذ على أكبر شبكة خدمات لوجستية أوروبية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس، الانتهاء من صفقة الاستحواذ بنسبة 100% على شركة «يونيفيدر غروب»، وهي شركة خدمات لوجستية متكاملة تملك أكبر شبكة متنامية لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في منطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط نحو 100 ميناء.

وتدير «يونيفيدر»، التي تتخذ من آرهوس بالدنمارك مقراً لها، أكبر شبكة متنامية وأكثرها كثافة لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، وهي تخدم كلاً من موانئ مناولة حاويات المياه العميقة وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن الاستحواذ على مزود حلول لوجستية رائد في أوروبا يشكّل جزءاً من استراتيجيتنا للنمو في القطاعات المكملة لأنشطة الموانئ، ويوفر لنا فرصاً للنمو المستقبلي، خاصة مع تعاظم أهمية سفن التغذية الأصغر حجماً والنقل الإقليمي بالنسبة لخطوط الشحن، في ضوء اعتماد تحالفات الشحن على السفن العملاقة. وستساهم صفقة الاستحواذ على «يونيفيدر»، والتي تبلغ قيمتها 660 مليون يورو «2.75 مليار درهم» في تعزيز حضور موانئ دبي العالمية في سلسلة التوريد العالمية.

اقرأ أيضاً:

