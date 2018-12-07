«موانئ دبي» تستحوذ على أكبر شبكة لوجستية في أوروبا بـ 2.75 مليار

المصدر: Ⅶ دبي-البيان

أتمت «موانئ دبي العالمية»، صفقة استحواذ بنسبة 100% على «يونيفيدر غروب»، وهي شركة خدمات لوجستية متكاملة تملك أكبر شبكة متنامية لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في منطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط بنحو 100 ميناء. وتبلغ قيمة الصفقة 660 مليون يورو(2.75 مليار درهم).

وتدير «يونيفيدر» التي تتخذ من آرهوس بالدنمارك مقراً لها، أكبر شبكة متنامية وأكثرها كثافة لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، وهي تخدم كل من موانئ مناولة حاويات المياه العميقة وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا.

وتسهم الصفقة في تعزيز حضور «موانئ دبي العالمية» في سلسلة التوريد العالمية وتوسيع نطاق عروضها وخدماتها المقدّمة إلى شركات الشحن ومالكي البضائع، بهدف التقليل من أوجه القصور وتحسين تنافسية سلسلة التوريد العالمية. هذا وتشكل عمليات «يونيفيدر» الحالية رافداً للأعمال الحالية لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، وستعزز من فرص النمو المستقبلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تشكل عملية الاستحواذ على مزود حلول لوجستية رائد في أوروبا جزءاً من استراتيجيتنا للنمو في القطاعات المكملة لأنشطة الموانئ وتوفر لنا فرصاً للنمو المستقبلي خاصة مع تعاظم أهمية سفن التغذية الأصغر حجماً والنقل الإقليمي بالنسبة لخطوط الشحن في ضوء اعتماد تحالفات الشحن على السفن العملاقة. تعمل كل من «يونيفيدر» وموانئ دبي العالمية بموجب مبدأ المستخدم المشترك، وبالتالي يعزز ضمها إلى محفظة أعمالنا العالمية من قيمة الخدمات التي نوفرها لعملائنا ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتها في تعزيز كفاءة وفعالية سلسلة التوريد العالمية».

من جانبه، قال جاسبر كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفيدر إيه إس»: «نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من مسيرة نمو «يونيفيدر».