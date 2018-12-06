المحفزات الحكومية تزيد الاستثمارات الأجنبية 20%

المصدر: Ⅶ أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد أن المحفزات الحكومية ستساعد بقوة على زيادة الاستثمارات الأجنبية بين 15% و20% خلال 2019 و2020 موضحاً أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في الإمارات بلغ 130 مليار دولار.

وقال في تصريحات أمس على هامش الملتقى الاستثماري الإماراتي اللبناني في أبوظبي إن المحفزات الحكومية تشكل دفعة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية مشدداً على أن هذه المحفزات لبت مطالب المستثمرين الدوليين .

ولفت إلى الأهمية الكبيرة لصدور قانون الاستثمار الأجنبي في جذب المزيد من الاستثمارات. وقال إن المستثمر الأجنبي اليوم أصبح لديه المعرفة الكاملة بحقوقه وواجباته ويعرف أي القطاعات التي ستشهد نسب ملكية أكبر. وذكر أن عوائد الاستثمار في الإمارات جيدة وأن أغلبية الشركات في الإمارات تحقق أرباحاً بشكل عام وهناك أوضاع عالمية متغيرة تختلف من عام إلى آخر، ويعتمد العائد الاستثماري بشكل كبير على أداء الشركات، وقد نجد في عام أن هناك ربحية أكبر وفي عام آخر ربحية أقل أو حتى خسارة.

وحول توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي، أوضح أن اقتصاد الإمارات سينمو خلال العام الجاري بين 2.5% و3% على أن يتسارع النمو للعام المقبل ليزيد على 3%. وأكد وزير الاقتصاد أن أعداد الرخص التجارية في الإمارات في تزايد مستمر، مبيناً أن الإحصاءات الواردة من الدوائر الاقتصادية وآخرها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تؤكد ذلك. ولا أعتقد أن هناك تراجعاً في الرخص.

وبحسب المؤشر الشهري لمدراء المشتريات الرئيسي للإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الصادر، أمس، تواصل زخم النمو للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال نوفمبر الماضي، كما ارتفع مؤشر التوظيف إلى 50.6 نقطة، وانتعشت معدلات الثقة في الاقتصاد وتوقّعات النمو لدى الشركات. وشهدت عمليات الإنتاج والأعمال الجديدة زيادة بمعدل أسرع في نوفمبر السابق مقارنة مع أكتوبر، وسجل نمو الأعمال الجديدة أعلى مستوى منذ شهر يونيو.

وارتفع المؤشر من 55 نقطة في أكتوبر إلى 55.8 نقطة في نوفمبر بدعم قوة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير التي ارتفعت بأكبر معدّل في 4 أشهر.

وأشارت النتائج إلى توسّعات أكبر في الإنتاج والطلبات الجديدة وارتفاع مستوى التفاؤل التجاري، مؤكدةً التحسّن في الأوضاع التجارية بأقوى معدّل في 4 أشهر.