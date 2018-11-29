«صناعات» تصدر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «صناعات»، أمس عن نجاحها بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) عبر إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة ومقومة بالدولار لأجل 7 سنوات بعائد ثابت.

ويأتي هذا الإصدار عقب سلسلة من الاجتماعات التي أجريت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والإمارات.

وحظيت الصكوك الجديدة، التي سيتم إدراجها في سوقي لندن وأبوظبي للأوراق المالية، بطلب قوي من المستثمرين المحليين والدوليين متجاوزاً معدل تغطية الإصدار بواقع 10 أضعاف. وتم تسعير الصكوك بمعدلات تنافسية عالية، حيث بلغ معدل العائد الثابت 4.76% سنوياً مدعوماً بالتصنيف الائتماني الصادر وهو A3 من وكالة «موديز» وA من وكالة فيتش.

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