صكوك لـ «صناعات» بـ 1.1 مليار تحظى بإقبال يتجاوز10 أضعاف

أعلنت «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، أمس عن نجاحها بإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) عبر إصدار صكوك متقدمة الأولوية غير مضمونة ومقومة بالدولار لأجل 7 سنوات بعائد ثابت. ويأتي هذا الإصدار عقب سلسلة من الاجتماعات، التي أجريت مع مستثمرين في أوروبا وآسيا والإمارات.

وحظيت الصكوك الجديدة، التي سيتم إدراجها في سوقي لندن وأبوظبي للأوراق المالية، بطلب قوي من المستثمرين المحليين والدوليين، متجاوزاً معدل تغطية الإصدار بواقع 10 أضعاف.

وتم تسعير الصكوك الجديدة بمعدلات تنافسية عالية، حيث بلغ معدل العائد الثابت نسبة 4.76% سنوياً مدعوماً بالتصنيف الائتماني الصادر الأسبوع الماضي وهو A3 من وكالة «موديز» وA من وكالة فيتش. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعيين تصنيف ائتماني من الوكالتين لشركة «صناعات» وللصكوك نفسها.

وأكدت الوكالتان، من خلال تعيين هذين التصنيفين، دور «صناعات» لاعباً رئيساً في تحفيز القطاع الصناعي المتنوع لإمارة أبوظبي مع التأكيد على مكانة المجموعة ركيزة أساسية في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 للإمارة. وأشارت الوكالتان إلى قوة «صناعات» المالية وربحيتها وقدرتها الذاتية على تمويل رأس مالها ونفقاتها التشغيلية، إضافة إلى التدفق المتنوع والمستقر لتوزيعات الأرباح من شركات محفظتها الاستثمارية.

وقال حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة «صناعات»: تميز إصدار صكوك صناعات بإقبال قوي من الأسواق المحلية والعالمية، ما يعكس ثقة المستثمرين بمكانة الإمارة في أسواق المال العالمية والرؤية الاقتصادية 2030. باتت "صناعات" اليوم تحظى بموقع أفضل من أي وقت مضى لتحقيق هدفها. من جانبه، قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"صناعات":

تسعى "صناعات" دوماً إلى إدارة هيكل رأسمالها وفقاً لأعلى درجات الكفاءة، ويؤكد إصدار الصكوك الجديدة على امتياز نوعية الأصول ومقدرة مجلس الإدارة ونوعية فريق الإدارة للشركة. وقد حققت صناعات من خلال إصدارها الأول تسعيرة تنافسية تعكس ثقة أسواق المال في إمارة أبوظبي.

ومن جانبه قال مبخوت المنهالي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في صناعات: «يعكس هذا الإصدار نمواً طبيعياً لصناعات للوصول إلى مكامن السيول النقدية في أسواق رأس المال بعد تحقيقها إنجازات مميزة مع البنوك المحلية والعالمية ويعكس حجم تغطية الإصدار والتسعيرية الربحية المحققة الثقة التي منحها المستثمرون للشركة». أبوظبي- البيان