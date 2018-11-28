التضخم ينحسر بتلاشي آثار الضريبة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استمرت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة في انحسارها على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، بعدما ارتفعت بنحو كبير في يناير إثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 1.62% في أكتوبر الماضي منخفضاً عن معدله في سبتمبر البالغ 3.06%، ومقابل نحو 3.86% و3.78% و3.29% و3.48% 3.53% و3.36% و4.45% و4.76% في أغسطس ويوليو ويونيو ومايو وأبريل ومارس وفبراير ويناير الماضيين على التوالي.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.48% في أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار مجموعات الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وخدمات النقل والاتصالات.

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