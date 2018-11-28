التضخم السنوي يواصل الانحسار مع تلاشي آثار «الضريبة»

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة انحسارها على أساس سنوي خلال أكتوبر بعدما كانت ارتفعت بنحو كبير في يناير أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% اعتباراً من مطلع 2018.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول معدل التضخم السنوي إلى 1.62% في أكتوبر الماضي، متراجعاً بدرجة كبيرة عن معدله في سبتمبر البالغ 3.06%، ومقابل نحو 3.86% و3.78% و3.29% و3.48% 3.53% و3.36% و4.45% و4.76% في أغسطس ويوليو ويونيو ومايو وأبريل ومارس وفبراير ويناير الماضيين على التوالي.

ولفت التقرير إلى انخفاض معدلات التضخم على أساس شهري بنسبة 0.48% في أكتوب، وذلك مقارنة بسبتمبر السابق له، ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار مجموعات الأغذية والمشروبات والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وخدمات النقل والاتصالات.

مؤشر إيجابي

وقال محللون اقتصاديون لـ«البيان الاقتصادي» إن استمرار تراجع معدلات التضخم هو مؤشر إيجابي على انحسار آثار ضريبة القيمة المضافة، لا سيما مع تراجع أسعار السكن والمرافق التي تشكل أكثر من ثلث إنفاق المستهلكين.

وتوقع المحللون استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة، مما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، مشيرين إلى أن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وقال المحلل الاقتصادي والمالي علي الحمودي، إن استمرار انخفاض معدلات التضخم السنوية لعدة أشهر متتالية يعد تأكيداً على انحسار الارتفاعات التي أعقبت تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، موضحا أن من بين الأسباب الرئيسية وراء تراجع التضخم هو انخفاض أسعار السكن الذي يمثل الجزء الأكبر من إنفاق المستهلكين.

ونوه بأن شهر أكتوبر 2017 شهد زيادة كبيرة في أسعار التبغ بعد تطبيق الضريبة الانتقائية وصلت إلى حدود 80%، مبيناً أنه من الطبيعي أن يكون هناك تراجع ملحوظ في مجموعة التبغ خلال أكتوبر بعد مرور نحو عام على التطبيق وبالتالي انعكس ذلك بشكل إيجابي على تراجع معدل التضخم السنوي.

واتفق مع الرأي السابق، الخبير الاقتصادي مالك الزعبي، متوقعاً استمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر القادمة، مما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار مع استيعاب الأسواق لأثار الضريبة المضافة والانتقائية. ونوه بأن المستويات الحالية للتضخم تعد مقبولة ولا تشكل أي تأثير على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

إمارات

انخفض التضخم على أساس شهري بنسبة 0.55% في إمارة أبوظبي وبنسبة 0.34% في دبي وبنسبة 0.5% في الشارقة وبنسبة 0.65% في عجمان وبنسبة 0.36% في أم القيوين وبنسبة 0.49% في رأس الخيمة وبنسبة 0.21% في الفجيرة.