إعمار تفوض ستاندرد تشارترد لتقديم المشورة في بيع أصول فندقية

المصدر: رويترز

قال بنك ستاندرد تشارترد البريطاني اليوم الثلاثاء إن شركة إعمار العقارية عينته مستشارا ماليا بخصوص بيع أصولها الفندقية.

وأفادت إعمار التي مقرها دبي في بيان منفصل اليوم أنها تخطط لبيع حصصها في خمسة أصول بقطاع الضيافة في دبي إلى شركة أبوظبي للفنادق، مضيفة أن من المتوقع إغلاق الصفقة في بداية العام المقبل على أقصى تقدير.

وقالت رولا أبو منة الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد الإمارات في بيان إن الصفقة "تساهم في تلبية الأولويات الاستراتيجية وتحقيق أقصى قيمة للمساهمين في كل من إعمار وأبوظبي للفنادق".