الاتحاد الوطني الإماراتي يكلف جيه.بي مورجان بشأن محادثات اندماج

المصدر: رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بنك الاتحاد الوطني كلف جيه.بي مورجان بتقديم المشورة بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري.

أُعلن عن الاندماج، الذي يشمل أيضا مصرف الهلال غير المدرج، في سبتمبر وهو الأحدث بين مؤسسات الدولة.

وفي حالة حدوث الاندماج، فإنه سيقود لتأسيس كيان تبلغ أصوله نحو 113 مليار دولار بحسب بيانات رفينيتيف، وسيكون ثالث أكبر بنك في الإمارات بعد بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.

ونشأ أبوظبي الأول العام الماضي عن اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

وامتنع الاتحاد الوطني وجيه.بي مورجان عن التعقيب.

وارتفعت أسهم بنك الاتحاد الوطني نحو 26 بالمئة منذ بداية العام بفضل توقعات الاندماج وزاد سهم بنك أبوظبي التجاري 21 بالمئة.

وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاتحاد الوطني عن زيادة سبعة بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام عنه قبل سنة وقال إن من غير المؤكد أن تسفر محادثات الاندماج عن صفقة.