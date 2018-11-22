42.3 % نمو الودائع الحكومية إلى مستوى تاريخي فوق 300 مليار

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

قفزت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية بنهاية أكتوبر متجاوزة 300.2 مليار درهم بزيادة 89.3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018 وبنمو 42.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2017. وبحسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي تجاوزت الودائع الحكومية خلال أكتوبر المستوى التاريخي الذي سجلته في سبتمبر بنحو 11.5 مليار درهم جديدة.

حيث يشكل الارتفاع المتواصل للودائع الحكومية مؤشراً مهماً على قوة الملاءة المالية الحكومية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية. وارتفعت السيولة الإجمالية بالقطاع المصرفي بنحو 78.8 مليار درهم بنمو 5.3% خلال الأشهر العشرة الأولى 2018.



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