300 مليار الودائع الحكومية بنمو 42.3%

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

سجّلت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي أعلى مستوياتها بنهاية أكتوبر الماضي وبلغت 300.2 مليار درهم بزيادة 89.3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى وبنمو 42.3% مقارنة مع ديسمبر 2017.

وأوضحت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن الودائع الحكومية تجاوزت في أكتوبر الماضي المستوى التاريخي الذي سجلته في سبتمبر الذي سبقه بنحو 11.5 مليار درهم جديدة أضيفت لحساب الودائع الحكومية وشهدت الودائع الحكومية منذ مايو الماضي زيادة مضطردة بمعدلات غير مسبوقة دون تراجع للشهور الستة (مايو ـ أكتوبر 2018).

ويشكل الارتفاع المتواصل للودائع الحكومية مؤشراً مهماً على قوة الملاءة المالية الحكومية وتوفير السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية في السوق المحلية. وترجع زيادة الودائع الحكومية إلى ارتفاع النفط ونجاح سياسة الحكومة الاتحادية في ترشيد الإنفاق.

وكشفت الإحصائيات الصادرة أمس عن ارتفاع السيولة الإجمالية لدى القطاع المصرفي بنحو 78.8 مليار درهم بنمو 5.3% خلال الأشهر العشرة الأولى إلى تريليون و565 ملياراً و900 مليون درهم مقارنة مع تريليون و487 ملياراً و100 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

وأشارت الإحصائيات إلى أن النقد المتداول خارج البنوك ارتفع بنهاية أكتوبر إلى 69 مليار درهم مقابل 67.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 بزيادة 1.3 مليار درهم ونمو 2%.

وبلغت بنهاية أكتوبر 327.06 مليار درهم مقابل 347.66 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017، كما بلغت الأرصدة المصرفية والودائع للمصرف لدى البنوك بالخارج خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري 256.3 مليار درهم مقابل 256.6 ملياراً.