تطبيق سلس لنظام «ردّ الضريبة للسياح»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من أمس (الأحد)، رد الضريبة للسياح عبر نظام «بلانيت بايمنت»، بما يمكن السياح القادمين من خارج الدولة من استردادها عند المغادرة عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، في خطوة وصفها مسؤولون ومختصون بمثابة دفعة قوية للقطاع، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة العالمية وعامل جذب رئيساً للسياح والزوار من مختلف دول العالم، ومركزاً عالمياً لتجارة التجزئة.

وقالت مصادر لـ«البيان الاقتصادي»، إن السياح تمكنوا اعتباراً من أمس من تقديم طلبات استرداد الضريبة على مشترياتهم في مطارات دبي وأبوظبي والشارقة، من خلال نظام رقمي تم وضعه بناء على أفضل الممارسات العالمية، التي تنسجم مع مكانة دولة الإمارات، بحيث يعتمد على أحدث التقنيات المستخدمة بسهولة ويسر، مشيرين إلى أن النظام مبني على أنظمة إلكترونية متكاملة للربط المباشر بين كل منافذ البيع والمحال التجارية مع منافذ الدولة.

وذكرت مطارات دبي، في بيان أن نظام رد الضريبة يعمل من خلال وضع «علامة الإعفاء الضريبي» على إيصال المشتريات عند التسوق، شريطة أن يقدّم السائح جواز السفر أو بطاقة هوية مجلس التعاون الخليجي الخاصة بالنسبة للخليجيين. وقبل تسجيل الدخول، على العميل المصادقة على عملية الشراء في أحد أكشاك بلانيت بايمنت الموجودة في المباني الثلاثة لمطار دبي الدولي.

وأشارت مطارات دبي إلى أنه في حالة اختيار بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، يتم استرداد الضريبة فوراً. ويمكن للعملاء الذين يفضلون استرداد الضريبة نقداً أن يحصلوا على أموالهم من خلال أحد منافذ «ترافيليكس» الموجودة في صالات المغادرة بالمطار. ومن المقرر استكمال المرحلة الثانية من النظام، الذي سيصبح جاهزاً للعمل اعتباراً من 16 ديسمبر في المطارات الأخرى والمنافذ البرية والموانئ البحرية.

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