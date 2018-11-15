28 % نمو أرباح «إعمار» إلى 5.26 مليارات درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت أرباح «إعمار العقارية» 28% خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.26 مليارات درهم قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي البالغة 4.1 مليارات درهم.

وقفزت الإيرادات 30% إلى 17.39 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من 2017 التي بلغت 13.35 ملياراً مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته أعمال «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك «إعمار العقارية ش.م.ع» حصة الأغلبية فيها، والأداء القوي لـ«إعمار مولز».

وحققت أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه 5.18 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو 17% مقارنة بالإيرادات في الفترة ذاتها من 2017 التي بلغت 4.44 مليارات، أي ما يعادل 30% من إجمالي الإيرادات.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة: «يتمثل التزامنا تجاه عملائنا وأصحاب المصالح في خلق قيمة مستمرة للأصول، وهو ما يبدو جلياً في الأداء القوي لقطاعات أعمالنا الرئيسة. ونحن نركز على تطوير أسلوب عملنا بشكل متواصل لتلبية تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء».

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