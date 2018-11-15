5.26 مليارات درهم صافي أرباح «إعمار» في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار العقارية» تحقيق إيرادات بقيمة 17.390 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنمو نسبته 30 % مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017 .

والتي بلغت 13.35 ملياراً، مدفوعة بالنمو القوي الذي حققته أعمال «إعمار للتطوير»، والتي تمتلك «إعمار العقارية ش.م.ع» حصة الأغلبية فيها، والأداء القوي لـ «إعمار مولز».

ووصل صافي أرباح «إعمار» خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.26 مليارات درهم بنمو نسبته 28 % قبل احتساب أثر الاكتتاب الأولي العام لشركة «إعمار للتطوير» وحركة سوق تداول العملات (الفوركس)، مقارنة بصافي الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 4.1 مليارات درهم.

وحققت أعمال «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والضيافة والترفيه إيرادات بقيمة 5.18 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى بنمو نسبته 17 % مقارنة بالإيرادات المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

والتي بلغت 4.44 مليارات أي ما يعادل 30 % من إجمالي الإيرادات. وساهمت أعمال التطوير العقاري في الأسواق العالمية بـ 2.18 مليار درهم من إجمالي إيرادات الأشهر التسعة الأولى من السنة، أي ما يعادل 13% من إجمالي الإيرادات.

أداء قوي

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: يتمثل التزامنا تجاه عملائنا وأصحاب المصالح في خلق قيمة مستمرة للأصول، وهو ما يبدو جلياً في الأداء القوي لقطاعات أعمالنا الرئيسية. ونحن نركز على تطوير أسلوب عملنا بشكل متواصل لتلبية تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء. ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية وابتكار وجهات عصرية جديدة، فإننا نخلق اليوم الأصول التي ترسم ملامح المستقبل«.

وبما يعكس اهتمام المستثمرين بالوجهات السكنية الممتازة التي تطلقها»إعمار«في الإمارات، حققت»إعمار للتطوير«إجمالي مبيعات بقيمة 10.03 مليارات درهم (2.73 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.

ولدى»إعمار للتطوير«حالياً مبيعات لمشاريع قيد الإنجاز بقيمة 38.52 مليار درهم (10.48 مليارات دولار) سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. كما أعلنت»إعمار للتطوير«عن توزيع أرباح نقدية (مرحلية) خاصة بقيمة 1.04 مليارات درهم (283 مليون دولار) على المساهمين، أي ما يعادل 26 % من رأس مال أسهم الشركة.

وحققت»إعمار مولز«خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة إيرادات بلغت 3.23 مليارات درهم، بنمو نسبته 29 % مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من عام 2017 والتي بلغت 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار).

وتعتبر الشركة أحد أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم مع 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ووصلت معدلات الإشغال في أصول»إعمار مولز«خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 إلى 93 %، في حين وصل عدد الزوار إلى 99 مليون شخص في الفترة ذاتها.

ضيافة وترفيه

ووصلت إيرادات»إعمار«من أعمال الضيافة والتأجير التجاري والترفيه إلى 1.95 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، وهي مماثلة لإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 1.94 مليار درهم.

كما واصلت العلامات التجارية التابعة لـ«مجموعة إعمار للضيافة»، والتي تشمل «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق للمنتجعات» و«روف للفنادق»، تحقيق معدلات إشغال تتفوق على ما هو سائد في القطاع بدبي. وتشغل»إعمار) اليوم 19 فندقاً و4 وجهات للشقق الفندقية في دبي والأسواق العالمية، وتعمل على تطوير 35 فندقاً جديداً في أهم المدن العالمية.