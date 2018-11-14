530 مليوناً أرباح «العربية للطيران» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

بلغت أرباح «العربية للطيران» 530 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى بتراجع 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما تجاوزت الإيرادات 3 مليارات درهم بنمو 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.

ونقلت العربية للطيران أكثر من 6.6 ملايين مسافر على متن رحلاتها خلال الأشهر التسعة الأولى في حين وصل معدل إشغال المقاعد إلى 80%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «واصلت «العربية للطيران» تحقيق أرباح صافية قوية خلال عام 2018 وتحديداً خلال الربع الثالث، مدعومة بحجم إيراداتها القوي والطلب المرتفع على خدماتها، وذلك بالرغم من تأثر ربحية قطاع الطيران بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وانخفاض قيمة العملات في بعض أسواق السفر الرئيسية».

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