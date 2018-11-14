530 مليون درهم أرباح «العربية للطيران» في 9 أشهر

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أمس نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والمنتهية بتاريخ 30 سبتمبر والتي أظهرت تحقيق حجم إيرادات بلغ 3 مليارات درهم بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 2.8 مليار درهم.

ووصل صافي أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 530 مليون درهم، بانخفاض نسبته 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وتمكنت الشركة من تحقيق أداء مالي قوي بالرغم من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وتدهور قيمة بعض العملات على ربحية قطاع الطيران.

وقد نقلت العربية للطيران أكثر من 6.6 ملايين مسافر على متن رحلاتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في حين وصل معدل إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة - إلى 80%، مما يعتبر أداءً استثنائياً بكافة المقاييس.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: واصلت (العربية للطيران) تحقيق أرباح صافية قوية خلال عام 2018 وتحديداً خلال الربع الثالث، مدعومة بحجم إيراداتها القوي والطلب المرتفع على خدماتها، وذلك بالرغم من تأثر ربحية قطاع الطيران بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود وانخفاض قيمة العملات في بعض أسواق السفر الرئيسية«.

وارتفعت إيرادات الربع الثالث إلى 1.28 مليار بزيادة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1.16 مليار. ونقلت العربية للطيران أكثر من 2.4 مليون مسافر على متن رحلاتها خلال الربع الثالث