700 عالم يستشرفون المستقبل من دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الدورة الثالثة لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية، غداً في مدينة جميرا بدبي.

حيث يبحث أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 70 دولة، وعلى مدى يومين، أبرز التحديات العالمية المستقبلية، ضمن 38 مجلساً تركز على القطاعات الاستراتيجية الحيوية، من أبرزها الأمن الإلكتروني، ومستقبل الحوسبة الكمية، ومستقبل الحوكمة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل التكنولوجيا الحيوية، ومستقبل الطاقة المتقدمة والمياه، ومستقبل النقل، ومستقبل الفضاء.

ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعليم، ومستقبل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، ومستقبل التجارة والاستثمار، ومستقبل الترفيه. وتهدف الجلسات إلى تعزيز النتائج الإيجابية للابتكارات المستقبلية، والتخفيف من آثارها السلبية. وتتم هذه النقاشات في ورش عمل وجلسات مخصصة ضمن الاجتماع.

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