الإمارات الثانية عالمياً في الأمان السياحي

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً بين أكثر المقاصد السياحية أماناً، حسب قائمة وكالة ويتش ترافيل السياحية العالمية، وتعد الدولة المقصد السياحي العربي الأول على القائمة الذي يضم 20 دولة سياحية في العالم.

ويشمل تقييم الدول في القائمة عدداً من العناصر الأساسية، مثل معدلات الجريمة، ومخاطر الكوارث الطبيعية، والمشكلات الصحية، واحتمالات الهجمات الإرهابية، بناءً على إحصاءات هيئات ومنظمات عالمية.

كما احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم الصادرة عن مؤسسة ريزونانس، متفوقةً على مدن مثل سان فرانسيسكو ومدريد وأمستردام ولوس أنجلوس، وغيرها من المدن السياحية التقليدية العالمية.

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