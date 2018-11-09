الإمارات الثانية عالمياً في الأمان السياحي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والثاني عالمياً بين أكثر المقاصد السياحية أماناً، حسب قائمة وكالة ويتش ترافيل السياحية العالمية.

وكانت الإمارات هي المقصد السياحي العربي الأول على القائمة التي تضم 20 دولة سياحية في العالم، بينها من الدول العربية أيضاً المغرب والأردن، وجاءتا في الترتيب الثامن والتاسع عالمياً.ورغم أن آيسلندا حلت في المركز الأول، فإنها تتساوى مع الإمارات في التقييم.

حيث حصل كل منهما على 6.6 درجات، وهو أعلى معدل في القائمة، بينما حصلت الإمارات على تقدير 1.998% من حيث احتمالات وقوع كوارث طبيعية، وهو ثاني أقل معدل بعد آيسلندا أيضاً.

وتضم القائمة 20 مقصداً سياحياً عالمياً، ضمت بعد الإمارات سنغافورة وإسبانيا وأستراليا وكندا واليابان والمغرب والأردن وبربادوس واليونان وفيتنام وفرنسا وإيطاليا وأميركا والهند وتايلاند وتركيا وجنوب أفريقيا على الترتيب.

ويشمل تقييم الدول في القائمة عدداً من العناصر الأساسية، مثل معدلات الجريمة ومخاطر الكوارث الطبيعية والمشكلات الصحية واحتمالات الهجمات الإرهابية بناءً على إحصاءات هيئات ومنظمات عالمية.

كما احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أفضل مدن العالم الصادرة عن مؤسسة ريزونانس، متفوقة على مدن مثل سان فرانسيسكو ومدريد وأمستردام ولوس أنجلوس وغيرها من المدن السياحية التقليدية العالمية. ضمت القائمة أفضل مئة مدينة في العالم، وجاءت لندن وباريس ونيويورك وطوكيو وبرشلونة في المراكز الخمسة الأولى عالمياً.

وضعت مؤسسة ريزونانس العالمية للاستشارات القائمة بناءً على عومل شملت القيمة الإيجارية للسكن وفرص العمل والبيئة الطبيعية وجودة المؤسسات وعوامل الجذب والبنية التحتية والتنوع السكاني والترويج الرقمي والرخاء الاقتصادي وجودة الفنون والثقافة، وعدد المطاعم وجودتها.