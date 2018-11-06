مِراس تبدأ تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع "ذا يارد"

المصدر: البيان الاكتروني

تستعد "ذا يارد"، الوجهة المتميزة بتصميمها الريفي العصري من "مِراس"، لمفاجأة المقيمين في الخوانيج والمناطق المحيطة بها، وقد بدأت "مِراس" بالعمل على المرحلة الثالثة من هذا المشروع.

تبلغ المساحة والتي يتم إضافتها 200,000 قدم مربع ومن المقرر افتتاحها بحلول الربع الأخير من عام 2019. وتتكامل تشكيلة العروض المقدمة في "ذا يارد" لتصبح وجهة اجتماعية ترفيهية توفر للعائلات والأصدقاء فرصة الاستمتاع بخيارات التسوق والطعام والترفيه في آن واحد.

وقال عبدالله الحبّاي، رئيس مجموعة "مِراس": "تماشياً مع خطة دبي 2021 الرامية لتوفير كافة سبل السعادة والترفيه لمواطني دبي ومقيميها، تعمل "مِراس" من خلال منظور شامل لابتكار تجارب جديدة وفريدة من نوعها تثري حياة الناس وتعزز أطر التواصل والتفاعل الاجتماعي كما تهدف في مضمونها ومجملها إلى تلبية احتياجاتهم".

وأضاف: نطمح لتنفيذ وإضافة مشاريع نوعية في مناطق دبي المختلفة لتعزز البنية التحتية وتوفير مرافق حيوية كمشروع "ذا يارد" الذي يقع في منطقة الخوانيج والتي تتميز بكثافتها السكانية وبنيتها العائلية الاجتماعية الحيوية، حيث يوفر هذا المشروع خدمات وتجارب تغني حياة سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة وتقدم لهم خيارات متنوعة من التسوق والترفيه والمطاعم وفرص التواصل."

وستفتتح "جيان"، سلسلة محلات الهايبر ماركت الفرنسية الشهيرة المعروفة بمجموعتها الشاملة من السلع الاستهلاكية، متجر هايبر ماركت بمساحة 50,000 قدم مربع في "ذا يارد"، توفر من خلاله خيارات واسعة ومتكاملة للمتسوقين وتُعرض فيه المنتجات المنتقاة بعناية من مختلف أنحاء العالم، جنباً إلى جنب مع المنتجات المحلية الطازجة.

ولعشاق الترفيه ، سيكون بانتظارهم فرصة رائعة لمشاهدة أفلامهم المفضلة في صالات "روكسي سينما" في "ذا يارد"، حيث يتمتعون بتجربة ممتعة في الصالات البلاتينية والذهبية.

وتقدم "ذا يارد" مجموعة جديدة من متاجر الأزياء، وتشكيلة من المطاعم والمقاهي ومرافق خدمات الاتصالات والبنوك، إلى جانب نادي رياضي حديث، وعيادة طبية لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة لسكان الخوانيج والمناطق السكنية المحيطة ضمن موقع واحد.

واستلهمت "ذا يارد" تصميمها الفريد من أجواء الحياة الريفية الهادئة، وقد تم استخدام الكثير من العناصر المعاد تدويرها التي تميز الوجهة الجديدة، كما تنتشر في أنحائها اللمسات الريفية المبتكرة. كما وتتيح هذه الوجهة الفرصة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية مثل الطاحونة الهوائية البالغ طولها 18 متراً وغيرها، إلى جانب إبداعات فن الستريت آرت، والتي تضفي مزيداً من السحر والروعة على هذه الوجهة المميزة.

وتضم "ذا يارد" أيضاً "لاست إكزت" وجهة عربات الطعام الشهيرة، والتي افتتحت في عام 2017، بالإضافة إلى توسعة تبلغ مساحتها 350 ألف قدم مربعة تضم فناءً يعرف بإسم "ذا بارن"، إلى جانب مجموعة المطاعم الداخلية المكيفة، والجلسات الخارجية في الهواء الطلق، ومواقع تناول الطعام وتشكيلة المتاجر المتميزة، تضم "ذا يارد" أيضاً بحيرة يعلوها جسران رائعان أحدهما يعرف بجسر الوعود، وممرات مظللة للمشي، وفضاءات واسعة للنزهة والترفيه. وستتجاوز المساحة الإجمالية لـ "ذا يارد" 2.8 مليون قدم مربعة عند اكتمالها.