المستهلكون متفائلون بالظروف المادية الشخصية في دبي

المصدر: دبي ـــ بشار باغ

أظهر مؤشر ثقة المستهلك في دبي خلال الربع الثالث من 2018، ارتفاع تفاؤل المستهلكين بالظروف المادية الشخصية، حيث ارتفع التقييم الإيجابي للظروف المادية الشخصية الحالية من قبل المستهلكين المشاركين في استبيان المؤشر من 79 % (59 % جيد و20 % ممتاز)، في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 80 % (56 % جيد و24 % ممتاز) خلال الربع الثالث.

وبالنسبة لتقييم الظروف المادية الشخصية خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، فقد بلغت التقييمات الإيجابية من قبل المستهلكين خلال الربع الثالث 75 %، مقارنة بـ 76 % في الربع الثاني.

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