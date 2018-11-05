«الإمارات» و«رولز - رويس» تقتربان من صفقة المحركات

المصدر: دبي - رويترز

قالت طيران الإمارات إنها تقترب من صفقة مع رولز - رويس بشأن محركات أحدث طائراتها العملاقة من طراز إيرباص إيه 380، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وقال تيم كلارك، رئيس تنفيذي طيران الإمارات، إن الصفقة على وشك التوقيع، وسوف تكون المحركات من رولز رويس. وبهذه التصريحات تنتهي التكهنات حول الصفقة بالكامل، حيث تم تأجيلها عدة مرات من أجل اتخاذ القرار، وأخيراً المحركات التي ستعمل على الطائرات العملاقة.

وتم التأجيل من قبل حتى يأتي موعد الاستلام اعتباراً من 2022. وطلبت طيران الإمارات حتى الآن محركات رولز رويس لعدد 52 طائرة إيه 380، ومحركات من شركة إنجين إليانس لعدد 90 طائرة.

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