طيران الإمارات تقترب من شراء محركات رولز رويس لطائرات إيه 380

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت طيران الإمارات إنها تقترب من شراء محركات رولز رويس لـ 36 من طائرات ايه 380 العملاقة التي طلبت الناقلة شراءها في فبراير الماضي، وفق ما أعلنه تيم كلارك رئيس طيران الإمارات.

وأضاف كلارك في مقابلة حصرية مع ايرلاين ريتينغ دوت كوم - على هامش مؤتمر للطيران في مونت كارلو - إن الصفقة على وشك التوقيع وستكون المحركات من رولز رويس.

وبهذه التصريحات تنتهي التكهنات حول الصفقة بالكامل. وطلبت طيران الإمارات حتى الآن محركات رولز رويس لعدد 52 طائرة ايه 380 ومحركات من شركة انجين اليانس لعدد 90 طائرة.

وتحدث تيم كلارك أيضا بخصوص ما يثار حول تأجيل تسليم طائرات ايه 380 التي طلبتها طيران الإمارات. وقال إننا لا نتحكم في مواعيد التسليم، بل شركة اير باص هي التي تفعل ذلك، وهذا يتعلق بجدول الإنتاج. وقد تأجل تسليم بعض الطائرات لكننا نتسلم الآن، وفق ما قاله كلارك.

وأضاف كلارك: لم نؤجل أي شيء، فإحدى الطائرات التي نتسلمها الآن كان لا بد أن نتسلمها في فبراير الماضي، وهناك طائرات كان ينبغي أن نتسلمها العام الماضي.

وأضاف كلارك إن شركات تصنيع المحركات كان تتحرك بسرعة جدا من أجل الوفاء بالمواصفات، لكن بخصوص الابتكار لم تحقق الكثير وظل الأمر على ما هو عليه، لقد قدموا وعودا أكبر كثيرا مما تحقق.

وحث كلارك شركات المحركات على أن تضع الابتكار الذي تحقق في محركات بوينغ 7373 ماكس في محركات برات اند ويتني لطائرات ايه 380 والطائرات التي وثقت في هذه المحركات لتشغيل الطائرات عريضة البدن.

وقال إنه بالنسبة لطيران الإمارات فإن أكبر تحد هو أسعار الوقود. وقال لدينا مشكلة حاليا مع أسعار الوقود، لقد أثر فينا فعلا.