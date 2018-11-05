4.8 % نمواً متوقعاً للرواتب في الدولة 2019

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة ميرسر، المتخصصة في الثروة والوظائف، عن زيادة الراتب الإجمالي في الإمارات بنسبة 4.5 ٪ في عام 2018 عبر مختلف القطاعات، فيما شهدت قطاعات العلوم الحياتية أعلى زيادة بنسبة 5 ٪، متوقعة نمو الزيادات السنوية في الرواتب في الدولة لعام 2019 بنسبة 4.8٪، ما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات في المنطقة.

ووفقاً لنتائج مسح إجمالي الأجور السنوي الذي أعلنته الشركة، فمن المتوقع أن يسجل قطاع الطاقة أداءً أقل من السوق مع زيادة متوقعة بنسبة 4٪.

ومع ذلك، فهو أعلى معدل زيادة شهدته الصناعة منذ عام 2015. وفي المقابل، من المتوقع أن يتفوق قطاع العلوم الحياتية على السوق بزيادة قدرها 5٪.ويتطلع 50٪ من الشركات في الإمارات إلى زيادة عدد موظفيها، وتستهدف 45٪ من الشركات الحفاظ على عدد الموظفين، و أعلنت 3٪ من الشركات عن تجميد الرواتب 2018.

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