«إعمار مولز» تحقق 1.63 مليار أرباحاً وتستقبل 99 مليون زائر في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة «إعمار مولز» نمواً 9 % في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إلى 1.63 مليار درهم، مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2017، وبلغت الإيرادات 3.23 مليارات درهم، بنمو 29 %، وحققت منصة «نمشي» للتسوق الإلكتروني مبيعات بقيمة 607 ملايين درهم بنمو نسبته 18 %.

وتمتلك الشركة 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، لتكون بذلك أكبر مشغل لمراكز التسوق في العالم. ووصلت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز» إلى 93 %. واستقبلت مراكز التسوّق والمولات التابعة للشركة في دبي 99 مليون زائر في 9 أشهر، منهم 60 مليون زائر استقبلهم «دبي مول» لوحده، بنمو 4%.

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز»: «يعكس الأداء الإيجابي للشركة نجاح استراتيجيتنا القائمة على تطوير أدائنا بأسلوب يواكب تطلعات واحتياجات الجيل الجديد من العملاء».

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