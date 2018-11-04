دقيقتان لإنجاز «التجديد التلقائي» للرخص التجارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

أنجزت اقتصادية دبي 39.747 معاملة عبر خدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية وتشكّل 34 % من إجمالي معاملات التجديد «115.700» خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018.

وشكّلت معاملات التجديد التلقائي 46.9% من إجمالي معاملات التجديد خلال الربع الثالث من 2018 مقارنة مع 14.9% خلال الربع الأول.

وتم تبسيط وتطوير «التجديد التلقائي» للرخص التجارية، بحيث يجري إنجاز المعاملة في خطوتين فقط وخلال أقل من دقيقتين عبر إرسال رسالة نصية للمتعامل برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969 ليتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية له، ليكون بإمكانه سداد الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية عبر الرابط المتوفر في الرسالة النصية.

ويمكن للمتعامل أيضاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي» سواءً كان لديه اسم مستخدم، أو يمكن الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط للحصول على الخدمة.

وبإمكان المتعاملين تجديد الترخيص أكثر من سنة وبحد أقصى 4 سنوات، بشرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وفي حال التجديد أكثر من سنة يتم إضافة عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة - عدد السنوات)، ويجب أن يكون موقع الشركة هو موقع العام الماضي نفسه.

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