«تجديد تلقائي» لـ39.74 ألف رخصة في 10 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حققت اقتصادية دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، نتائج متميزة لخدمة «التجديد التلقائي» للرخص التجارية، حيث أنجزت 39,74 ألف معاملة تجديد تلقائي، ما يشكل 34 % من إجمالي معاملات التجديد (115,7 ألف معاملة)، خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018.

وأظهر التقرير الصادر عن اقتصادية دبي، أن نسبة معاملات التجديد التلقائي من إجمالي التجديد شكلت 46.9 % خلال الربع الأخير من 2018، مقارناً 14.9 % خلال الربع الأول من نفس العام. وامتازت الرخص المجددة تلقائياً، بتنوعها في مختلف الفئات، وشملت الرخص التجارية، وبلغت حصتها 74 %، والرخص المهنية 22 %، بينما شكَّلت الرخص السياحية والصناعية 2 % لكل منهما.

ويتم خلال خدمة «التجديد التلقائي»، تبسيط وتطوير عملية تجديد الرخص التجارية، لتتم في خطوتين فقط، وخلال أقل من دقيقتين، حيث يمكن إرسال رسالة نصية برقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم 6969، ويتم إرسال «إذن الدفع» عبر رسالة نصية للمتعامل، ومن ثم بإمكانه دفع الرسوم في أي من منافذ الدفع اليدوية أو الإلكترونية، من خلال الرابط المتوفر في الرسالة النصية.

ويمكن للمتعامل أيضاً الدخول على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، سواء كان لديه اسم مستخدم، أو يمكن الدخول عن طريق زائر لمرة واحدة فقط، للحصول على الخدمة.

أنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص المجددة تلقائياً خلال العشرة أشهر الأولى، أظهر التقرير أعلى 5 أنشطة للرخص التجارية، كانت كالتالي: نشاط «التجارة العامة»، تلاه «تجارة الملابس الجاهزة»، و«تجارة العطور ومستحضرات التجميل»، و«تجارة الساعات وقطع غيارها»، و«تجارة الهدايا».

وأعلى 5 أنشطة للرخص المهنية، كانت من نصيب «مطعم»، «صالون رجالي»، «بيع الوجبات الخفيفة»، «مقهى»، و«خياطة الملابس النسائية وتطريزها»، أما بالنسبة لأعلى أنشطة للرخص السياحية، كانت كالتالي «منظم رحلات سياحية داخلية»، «وكيل سفر وسياحة»، «فندق»، «تنظيم رحلات سياحية وتنشيطها»، و«تأجير شقق فندقية»، وبالنسبة لأعلى 5 أنشطة للرخص الصناعية، كانت من نصيب «صناعة الأشغال المعدنية للمباني»، «ورشة خراطة»، «صناعة الأثاث المنزلي»، «صناعة الأثاث المكتبي»، و«صناعة أثاث وتركيبات المطبخ».

وقال عبد العزيز بن حثبور مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: تشكل خدمة التجديد التلقائي للرخص، نقلة نوعية في جهود دائرة التنمية الاقتصادية نحو تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال.

وتمثل هذه الخدمة، فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم، وسداد المبالغ المطلوبة دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم، وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي.

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر الدفع الإلكتروني، عن طريق الموقع الإلكتروني لاقتصادية دبي، أو التطبيق الذكي «الأعمال في دبي»، أو الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني، ويمكنهم أيضاً الدفع نقداً، أو عن طريق الشيكات، عبر مراكز الخدمة المعتمدة والبنوك التالية: «الإمارات الإسلامي»، و«بنك دبي التجاري»، و«نور بنك»، و«آفاق للتمويل»، بالإضافة إلى الخصم المباشر عن طريق الحساب الخاص للمتعامل عبر «بنك دبي التجاري»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«بنك المشرق»، و«الإمارات الإسلامي».

وأضاف: يسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري، إلى السير على نهج القيادة الرشيدة في الاستدامة والمنافسة، وتعزيز الآليات المتبعة في مزاولة النشاطات التجارية بإمارة دبي، من خلال اتباع أحدث التكنولوجيا والبرامج الذكية التي تتماشى مع أرقى المعايير المتبعة عالمياً.

ومن جهتها، تعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر مع الجهات المعنية في الإمارة، لتسخير كافة الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

شروط

يمكن تجديد الترخيص أكثر من سنة بحد أقصى 4 سنوات شرط أن يكون عقد الإيجار ساري المفعول، وحال التجديد أكثر من سنة، يضاف عدد السنوات في الرسالة النصية، مثال: (رقم الرخصة ــ عدد السنوات). ويجب أن يكون موقع الشركة نفس موقع العام السابق.