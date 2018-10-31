67.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

استقبل مطار دبي 7.2 ملايين مسافر خلال سبتمبر ليرفع عدد المسافرين عبر المطار إلى 67.5 مليوناً بين يناير وسبتمبر بزيادة 1.4% عن نفس الفترة من 2017.

وتجاوز عدد المسافرين عبر مطار دبي 7 ملايين مسافر في سبتمبر للمرة السادسة خلال العام الجاري، في حين أنهى المطار الربع الثالث بعدد 23.8 مليون مسافر بنمو1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وتعامل مطار دبي في سبتمبر مع 6 ملايين حقيبة بارتفاع 1.12% عن نفس الشهر من العام السابق، بينما انخفض وقت الانتظار 28% في سبتمبر بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسّرِع مرور المسافرين عبر منافذ الجوازات.

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