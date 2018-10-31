67.5 مليون مسافر عبر مطار دبي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

استقبل مطار دبي الدولي، أكثر المطارات الدولية ازدحاماً بأعداد المسافرين الدوليين، 7.2 ملايين مسافر خلال شهر سبتمبر، ما يرفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 67.5 مليون مسافر بزيادة 1.4% عن الفترة المناظرة من العام السابق.

وللمرة السادسة خلال العام الجاري، يشهد المطار زيادة عدد المسافرين على 7 ملايين مسافر، في حين أنهى المطار الربع الثالث بـ 23.8 مليون مسافر، بارتفاع 1% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. وتراجع عدد المسافرين في سبتمبر بنسبة 0.2% عن الشهر المناظر من العام السابق، نتيجة لتصادف سبتمبر 2017 مع عطلة عيد الأضحى، وهي فترة تشهد ارتفاعا كبيرا في أعداد المسافرين.

حقائب

وتعامل المطار في سبتمبر مع 6 ملايين حقيبة بارتفاع 1.12% عن العام السابق، ساعده على ذلك نظام أحزمة الحقائب المتطور الذي يصل طوله إلى 175 كم.

انتظار

وانخفض وقت الانتظار بنسبة 28% في سبتمبر، بفضل تقنية البوابات الذكية التي تسرّع من مرور المسافرين عبر منافذ الجوازات.

ويواصل مطار دبي الترحيب بالمسافرين من جميع أنحاء العالم مستفيدا من موقعه الجغرافي المركزي ليربط العالم ببعضه البعض. واحتفظت الهند بمكانتها من حيث كونها أكثر الأسواق تعاملا مع المطار، حيث سجلت 957.7 ألف مسافر في سبتمبر، تلتها المملكة المتحدة بـ538 ألفاً ثم السعودية بـ455 ألفاً. ومن الدول الأخرى ذات الأرقام المرتفعة أستراليا (257 ألفاً)، والولايات المتحدة (252 ألفاً)، والصين (209 آلاف).

ومن حيث المدن، تصدرت لندن أكثر الوجهات مقصدا، حيث سجلت نحو 330 ألف مسافر، بينما جاءت مومباي في المرتبة الثانية بنحو 200 ألف مسافر، ثم نيودلهي (170 ألفاً). ومن حيث المناطق الأكثر نموا، حلت أميركا الشمالية أولى بنسبة 15.2%، تلتها أفريقيا بنسبة 10.9%، ورابطة الدول المستقلة بنسبة 6.8%.

حركة الطائرات

وارتفعت حركة الطائرات خلال سبتمبر إلى 33.6 ألف حركة بارتفاع 1.4% مقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي، وبلغ متوسط عدد المسافرين في الرحلة الواحدة 221 مسافرا. ووصل إجمالي عدد الحركات التي أقلعت أو هبطت في مطار دبي ما بين يناير وسبتمبر إلى 306 آلاف حركة، أي بمعدل 1125 حركة يومياً.

الشحن

وتم نقل 221.2 ألف طن من البضائع عبر مطار دبي الدولي في سبتمبر الفائت بارتفاع 1.9% عن العام السابق. ووصل إجمالي حجم الشحن خلال الشهر التسعة الأولى إلى 1.93 مليون طن بانخفاض 1.3% عن العام السابق.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: نواصل تسجيل الأرقام المستهدفة وأيضا الارتقاء بخدماتنا لتعزيز تجربة المسافرين، حيث قللنا زمن الانتظار الى أبعد الحدود بفضل العديد من الحلول الذكية والتي منها البوابات الذكية.