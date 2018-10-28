أسبوع الاقتصاد الإسلامي يناقش فرص «الحزام والطريق»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن الإمارات أكبر مصدّر بين الدول الإسلامية في مبادرة «الحزام والطريق»، موضحاً أن الدولة تستحوذ على 22 % من إجمالي صادرات الدول الإسلامية ضمن المبادرة.

وأوضح الغرير لـ«البيان الاقتصادي» بمناسبة «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»، الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس، ويبحث فرص مبادرة «الحزام والطريق» أنه وفقاً لتحليل بيانات «الأونكتا»، بلغ إجمالي صادرات الدول الإسلامية المشاركة في مشروع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية إلى العالم حوالي 1.5 تريليون دولار في 2017، كانت الإمارات أكبر دولة مصدرة للعالم في هذه المجموعة من الدول، بحصة 22% تليها السعودية (13%) وماليزيا (13%) وإندونيسيا (10%) وتركيا (10%). وتراوحت حصة دول إسلامية أخرى مشاركة في المشروع (الكويت وكازاخستان والعراق وبنغلاديش وعمان) بين 2% إلى 3% وبلغت الحصة الإجمالية للدول الإسلامية الأخرى 18% من إجمالي صادرات الدول الإسلامية المشاركة إلى العالم.

وأوضح أنه وفقاً للإحصاءات بلغت إعادة الصادرات غير النفطية للإمارات إلى الدول الإسلامية المشاركة في «الحزام والطريق» 206.7 مليارات درهم 2017، بزيادة 11.3% وأنه خلال العام نفسه بلغت قيمة واردات الإمارات من هذه الدول 120.2 مليار درهم بنمو 0.5% مقارنة مع 2016.

وبلغت الصادرات المباشرة من الإمارات إلى الدول الإسلامية المشاركة بالمشروع 2017 أعلى مستوياتها بقيمة 87.8 مليار درهم بنمو 13.9% مقارنة مع 2016 كذلك سجلت تجارة الإمارات مع هذه الدول نمواً سنوياً تراكمياً بمعدل 3% 3% و16% على التوالي بين 2011 - 2017.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ الإمارات أكبر مصدّر بين الدول الإسلامية في «الحزام والطريق»