سفيرة الإمارات في هلسنكي : خط فلاي دبي الجديد سيدعم التدفق التجاري والسياحي

المصدر: هلسنكي- عائشة الكعبي

أكدت سفيرة الإمارات لدى هلسنكي في فنلندا نورة محمد جمعة ،خلال كلمتها في حفل إطلاق فلاي دبي تشغيل أولى رحلاتها المباشرة الى العاصمة الفنلندية هلسنكي، ان الخط الجديد سيدعم التدفق التجاري والسياحي بين الامارات وفنلندا ، وسيعمل على مد جسور التواصل المباشر و تعزيز الروابط القوية التي تجمع بين البلدين بما يحقق المصالح التنموية المشتركة.

وأضافت لـ" البيان" ان فتح خط الطيران الجديد سيكون بوابة مهمة لدولة فنلندا في اكسبو 2020 ، لا سيما مع اقتراب موعد استضافة دولتنا للحدث العالمي والتاريخي المهم ،خاصة وان فنلندا من الدول التي أعلنت مشاركتها .

وأوضحت ان الخط الجديد لطيران فلاي دبي سيعزز من خيارات السفر الجوية في كل المواسم ، حيث تعتبر فنلندا من ابرز الوجهات السياحية في السوق الأوروبية، كما تعتبر دبي وجهة مفضلة لملايين السياح طوال العام ، وهي فرصة ليطلع من خلالها السائح الفنلندي على مقومات السياحة في الامارات بشكل عام ودبي بوجه خاص،الامر الذي سيعمل على إنعاش قطاع السياحة في كلا البلدين .