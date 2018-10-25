حمدان بن محمد: دبي ماضية في دعم مكونات الاقتصاد الوطني

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم مختلف مكونات منظومة الاقتصاد الوطني ضمن شتى قطاعاتها.

في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لترسيخ مكانة دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بين المدن الأسرع نمواً والأكثر تبنياً للحلول التقنية التي تلبي احتياجات المستقبل.وأثنى سمو ولي العهد على جهود الكوادر الوطنية الشابة والأدوار التي يقومون بها بكفاءة عالية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، والروح الإيجابية التي يتمتعون بها لتعزيز مسيرة دبي التنموية وخلق نموذج اقتصادي عالمي يحتذى، معرباً عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي المتنامي، إذ أكد سموه أن دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية واستيعابها في مختلف التخصصات يأتي في صدارة أولوياتنا.

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