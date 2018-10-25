حمدان بن محمد: دبي ماضية في تحقيق رؤية محمد بن راشد بدعم مكونات منظومة الاقتصاد الوطني

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ماضية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم مختلف مكونات منظومة الاقتصاد الوطني ضمن شتى قطاعاتها، في الوقت الذي تتضاعف فيه الجهود لترسيخ مكانة دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بين المدن الأسرع نمواً والأكثر تبنياً للحلول التقنية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وأثنى سمو ولي العهد على جهود الكوادر الوطنية الشابة والأدوار التي يقومون بها بكفاءة عالية بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، والروح الإيجابية التي يتمتعون بها لتعزيز مسيرة دبي التنموية، وخلق نموذج اقتصادي عالمي يحتذى، معرباً عن تقديره للدور الفاعل للكفاءات البشرية الوطنية التي جعلت من ميناء جبل علي مساهماً رئيساً في اقتصاد دبي المتنامي، إذ أكد سموه أن دعم وتطوير الكوادر البشرية الوطنية واستيعابها في مختلف التخصصات يأتي في صدارة أولوياتنا.

سموه يثني على الكادر النسائي الوطني ودوره في تشغيل الميناء | تصوير: خليفة اليوسف

حلقة وصل

وأشار سمو ولي عهد دبي إلى أن موانئ دبي العالمية بمحطاتها الدولية البالغ عددها 78 محطة تمثل حلقة وصل محورية لحركة التجارة الدولية، بينما تقوم بدور مهم في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، مؤكداً أن البنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها دبي المدعومة بتسهيلات متفوقة وبيئة تشريعية محفزة عناصر تصب في مجملها نحو تعزيز نمو وازدهار كل أنشطة الأعمال والتجارة، وتدعم سمعة الإمارة العالمية بصفتها مركزاً اقتصادياً رئيساً ومؤثراً.

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد لميناء جبل علي، يرافقه عبد الله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث كان في استقبال سموه سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من كبار مسؤولي وموظفي الشركة.

واطلع سمو ولي عهد دبي خلال الزيارة على سير العمل في مرافق ميناء جبل علي ومحطاته وتعرف على التقنيات المتطورة والابتكارات المطبقة في الميناء التي عززت كفاءته التشغيلية، ليصبح من أفضل الموانئ في العالم.

ولي عهد دبي يتابع المواطنات العاملات في التشغيل الإلكتروني للرافعات

المحطة 3

واستهل سموه جولته في المحطة رقم (3)، التي تعد من كبرى المحطات البحرية شبه الآلية في العالم وأكثرها حداثة، حيث التقى بعدد من الكوادر الإماراتية التي تعدّها موانئ دبي العالمية لقيادة المؤسسة في المستقبل في إطار برنامج «20 أكسل».

واستمع سموه إلى شرح من سلطان بن سليم عن البرنامج الذي يسعى إلى تطوير جيل من الخريجين الإماراتيين الشباب يتولون مناصب عليا في المجموعة، ومن خلال إطار زمني محدد يتزودون خلاله بأساليب فعالة في تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرارات والتخطيط للمستقبل، إذ تحدث سموه إلى الشباب محفزاً إياهم إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لهم لخدمة وطنهم وتحقيق الإسهامات الطموحة المنتظرة منهم.

سموه خلال الجولة بحضور سلطان بن سليم

مواطنات

والتقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عدد من الموظفات المواطنات العاملات في مجال التشغيل الإلكتروني للرافعات عن طريق التحكم عن بعد، معرباً عن سعادته بالتحاقهن بهذا العمل الميداني، مثمناً ثقتهن ونجاحهن في إثبات جدارتهن بهذه المسؤولية، متمنياً لهن دوام التقدم والنجاح على طريق الإبداع والتفوق في شتى ميادين العمل.

ووجّه سموه بضرورة توفير التدريب اللازم لهن واستقطاب المزيد من الكوادر النسائية الوطنية للعمل ضمن مختلف التخصصات الملائمة لهن في موانئ دبي، لتفعيل دورهن في دفع عجلة تقدم وتطور اقتصادنا الوطني.

واطلع سموه على الابتكارات الجديدة التي تعمل على تطويرها موانئ دبي العالمية، لإحداث نقلة نوعية في طريقة عمل الموانئ من خلال تصدير خبرات المؤسسات الوطنية، وتبني التكنولوجيا الحديثة التي تجعل من التجارة أسرع وأكثر سلاسة، ومنها ابتكار جديد يسرّع من مناولة الحاويات وتنزيلها وتخزينها، ويقلص استخدام المساحات في ساحات الحاويات التي تعمل موانئ دبي العالمية على تطبيقها على امتداد محفظة أعمالها العالمية في 40 بلداً عبر ست قارات.

.. وسموه في صورة تذكارية مع مسؤولي وموظفي موانئ دبي العالمية

مبادرة

كما تفقّد سموه غرفة المراقبة الرئيسة التي تشرف على جميع محطاتها الـ78 حول العالم وترصد سير العمليات، واطلع سموه على خطط موانئ دبي العالمية لتعزيز إسهامها في مبادرة «طريق واحد حزام واحد»، من خلال وجودها في 21 دولة تقع على طريق الحرير، التي تسعى من خلالها موانئ دبي العالمية لجعل الإمارات ودبي جزءاً رئيساً من هذه المبادرة العالمية وإحدى محطاتها. وفي ختام الجولة، التقطت لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صور تذكارية مع مسؤولي وموظفي موانئ دبي العالمية.